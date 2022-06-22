Парафія в Тернополі хоче забрати приміщення у спортивної школи: з якою метою

Релігійна громада “Парафії святого Василія Великого” Української греко-католицької церкви в Тернополі вимагає повернути приміщення, в якому розташована соціально-спортивна школа фонду “Реал Мадрид”. Про це розповів керівник школи Ярослав Несторович.

За його словами, переїжджати в інше місце не хочуть.

Договір про користування приміщенням церкви на 49 років уклали в квітні 2019 року. Тут розмістили головний офіс школи. Зараз парох разом з частиною громади церкви хочуть цей договір розірвати. Наразі з батьками дітей, які відвідують школу, шукають шляхи вирішення цієї ситуації.

“Малий перший прочитав цю новину. Він цілу ніч не спав, дуже хвилювався. Ми хотіли гори перевертати, чимось допомогти, але ми не бачимо ніяких результатів”, – каже мати учня соціально-спортивної школи Надія Ковалінська.

Надія Ковалінська. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Мати двох учнів соціально-спортивної школи Олена Конопліцька розповідає, старший син, якому 13 років, ходить у школу від її відкриття. Дев’ятирічний син – три роки.

“Діти з радістю відвідують тут англійську мову, психологію, багато майстеркласів, які проводять для них. Тут вони можуть побути, поспілкуватися з фахівцями, я не переживаю, де вони є кілька годин. Коли приходили швидше, тут для них завжди було відчинено”, – каже Конопліцька.

Олена Конопліцька. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Керівник школи Ярослав Несторович каже, соціально-спортивну школу в Тернополі відвідують 236 дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, діти-сироти, напівсироти, а також діти учасників російсько-української війни. У листі, який релігійна громада надіслала соціально-спортивній школі йдеться, що в приміщенні хочуть приймати внутрішньо переміщених осіб. Надавати їм місце для ночівлі та харчування.

Керівник школи Ярослав Несторович. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

“Зверталися до єпископа. Єпископ благословив наш проєкт, сказав звернутися до пароха. Парох не хоче нас зрозуміти. Вони не знають, що тут просто робиться. Вони думають, що тут офіс торгівлі. Просто взяв собі під паху комп’ютер і переїхав в другу сторону. В офіс і приміщення вкладені великі гроші. Ми вважаємо, що стоїмо на правильному шляху, ми будемо далі за своє існування в цій церкві. Тут знаходиться благодійна громадська організація, яка займається дітьми, які цього потребують”, – каже Ярослав Несторович.

Учні школи. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Парох Української греко-католицької церкви, в приміщенні якої розташована соціально-спортивна школа, Василь Савків каже, хочуть облаштувати благодійну їдальню.

Парох Української греко-католицької церкви Василь Савків. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

“Приміщення потрібне нам самим. 5 років приміщення було нам не потрібне. Вони користувалися ним безкоштовно. Сьогодні, коли маємо нові потреби, нові виклики, воно стало потрібне для нас самих. Ми просимо його нам повернути, щоб ми могли там приймати біженців, чи тих людей, які потребують нашої допомоги. Дуже важливо не піддаватися певним маніпуляціям. В нас на парафії діти не грають в футбол, немає спортивних майданчиків. Всі стадіони і спортивні майданчики знаходяться на інших територіях. І зміна адреси організації не впливає на її функціонування. Ми школи не ліквідовуємо”, – каже Василь Савків.

Приміщення церкви. Фото: Тарас Бурак/Суспільне

Адвокат Віталій Вітів розповів, чи не суперечить законодавству дострокове розірвання договору:

“Згідно Цивільного кодексу України позичкодавець має право розірвати достроково договір позички. Є особливість цього договору, що він є безоплатний. Такою підставою є, серед інших, якщо предмет, тобто річ, стала необхідна, через непередбачувані обставини для використання самому позичкодавцю. Безпосередньо ціль використання є дискусійним питанням і підлягає вже власне встановленню зважаючи на всі обставини”.

Адвокат Віталій Вітів. Фото: Тарас Бурак/Суспільне