У Тернополі на території паркових зон працюють шість громадських вбиралень

Станом на червень 2022 року у Тернополі функціонують шість громадських вбиралень, що розташовані у паркових зонах нашого міста.

Як розповідають у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», стаціонарні і автоматизовані громадські вбиральні працюють в парках: ім. Т. Шевченка, Національного відродження, «Топільче», «Здоров’я» та на відпочинковій зоні «Циганка».

Скористатися громадськими вбиральнями на території парків Тернополя можна за таким графіком:

Парк ім. Т. Шевченка, вул. Білецька – щоденно з10:00 год. по 20:00 год. Вхід безкоштовний. Відпочинкова зона «Циганка» – щоденно з 10:00 год по 23:00 год. Вхід безкоштовний. Парк Національного відродження – щоденно з 10:00 год. по 20:00 год. Вхід безкоштовний. Парк «Топільче», зі сторони вул. Живова – щоденно з 10:00 год по 20:00 год. Вхід безкоштовний. Парк «Топільче», зі сторони вул. Миру – щоденно з 10:00 год. по 20:00 год. Вхід безкоштовний. Парк Здоров’я – щоденно з 07:00 год. по 22:00 год. Вартість – 5 грн.

Закликаємо тернополян та гостей міста шанобливо ставитись до майна міста та громади та не завдати йому шкоди.