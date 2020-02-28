Какие бывают диваны

Существует множество моделей диванов, которые бывает достаточно трудно выбрать. На странице https://ddn.ua/divany.html представлено большое количество вариантов, подходящие для любого дома. Вы можете купить компактный диван в прихожую, большой и красивый – в гостиную, яркий и удобный для детской. Также есть несколько вариантов, подходящих для кухни и офисных помещений.

Размеры диванов

Вы не встретите классического описания размеров диванов, потому что все модели различаются в зависимости от производителя. Кроме того, можно подобрать модели на заказ, благодаря чему мебель будет иметь именно те габариты, которые подойдут для вашей квартиры. Как правило, компактные диваны предназначены для размещения 2-3 человек. На большие модели могут удобно усесться около 5 человек.

Группы

Прямые варианты можно разделить на две группы – раскладные и не раскладные. К первой группе относятся модели, не предназначенные для ночного отдыха. Спальное место у них отсутствует, такие диваны зачастую используются в небольших комнатах либо офисах, где нет необходимости в раскладывании модели.

Раскладную мебель можно с легкостью превратить в полноценную кровать. В некоторых моделях можно увидеть ящик для хранения вещей и постельного белья. Они имеют различные механизмы трансформации, благодаря которым можно подобрать наиболее компактную или большую модель.

Механизмы разложения мебели

Перед покупкой стоит изучить выбранный механизм трансформации и измерить свободное место в комнате – хватит ли его для разложенного дивана? Итак, наиболее популярными механизмами являются:

Еврокнижка – сидение нужно потянуть на себя, а в образовавшуюся нишу опустить спинку. Книжка – сидение поднимается, опускается спинка, следом опускается сидение. Клик-кляк – механизм, подобный книжке, с разницей в возможности регулировки наклона спинки. Аккордеон – сидение выдвигается вперед, на его место укладывается спинка (принцип гармошки). Дельфин – выдвижная часть находится под местом для сидения, чтобы она выдвинулась, нужно потянуть за петлю. Для обустройства спального места нужно потянуть выдвинутую часть вверх и на себя – образуется полноценная кровать. Выкатной механизм – нужно потянуть за петлю, которая находится в нижней части посадочного места. Это приводит к последовательному раскладыванию каждой части дивана.

Трансформируемые модели идеально подходят для спальни и гостиной, где есть острая необходимость в месте для сна. Также такие диваны прекрасно подходят для размещения гостей на ночь.