Однорічна Яночка з Тернополя потребує дороговартісного лікування

У маленької тернополянки Яни Мандзюк діагностували пухлину головного мозку. Дівчинці немає ще двох років, а вона вже перенесла важку операцію. Попереду довга реабілітація та тривале лікування.

Бабуся маленької дівчинки розповідає, що про таке страшне захворювання дізналися раптово. За декілька днів до свого першого дня народження Яна перестала підводитись на ноги. Ніхто не розумів, у чому проблема, і дівчинку повезли в Тернопільську обласну дитячу лікарню. У неврологічному відділенні зробили томографію, і діагноз шокував усіх. Пухлина головного мозку – четверта стадія. Одразу почалася паніка й істерика, однак лікарі порадили лікування у столиці. Наступного дня Яна разом з батьками відправилася в інститут нейрохірургії А. Ромоданова НАМП України.

Зі слів бабусі, було призначено операцію, котра тривала п’ять годин. Вона пройшла добре, новоутворення вдалося видалити. Шунт, який встановили після операції, не прижився і заніс інфекцію. Інший шунт, який встановили через деякий час, також не прижився. Рідина, котра мала виходити через нього, виливається назовні. Ніхто надії не втрачав, Яночка стала сміятися та рухати ручками. Але потім почалися судоми, дитина синіла, і всі думали, що її вже не врятувати, та медикам це вдалося.

На даний час Яночка разом з батьками у Києві. Дівчинці лікують занесену інфекцію. Медики кажуть, що шанси на одужання є. Проте у подальші три роки нагляд медичного персоналу буде обов’язковим.

Заощадження родини давно закінчились, і батьки просять усіх небайдужих допомогти молитвою і матеріально. Адже після операції дівчинці потрібне лікування методом хіміотерапії за кордоном.

Телефон мами Яни – 068 347 29 11 (Мар’яна), рахунок «Приватбанку» – 5168 7573 3531 3435 (Мандзюк Мар’яна Олегівна).

Соломія Вершигора



