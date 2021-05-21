Петицію мера Тернополя підтримали менше 10 відсотків українців

Міський голова Тернополя Сергій Надал 31 березня цього року зареєстрував електронну петицію до Верховної Ради України «Про забезпечення права мешканців міст на підключення індивідуального опалення». За майже два місяці її підписали всього 2 399 українців, що склало менше 10 відсотків від необхідної кількості, яка становить 25 тисяч.

Щоби петицію Верховна Рада взяла до розгляду її мають підписати ще 22 601 українців. Зважаючи на те, що до закінчення збору підписів залишилося всього 40 днів (збір підписів на підтримку електронної петиції триває до 30 червня 2021 року), можна передбачити, що ініціатива мера Тернополя буде провалена.

Ось як сформульована петиція мером Тернополя Сергієм Надалом:

«Регулярне зростання вартості енергоносіїв змушують мешканців українських міст шукати шляхи оптимізації своїх витрат.

Одним з методів зменшити навантаження на бюджети українських родин є від’єднання квартир у багатоквартирних будинках від систем централізованого опалення і перехід на індивідуальне опалення.

Однак, громадяни України не можуть повністю реалізувати таке право через існуючі колізії в українському законодавстві, зокрема вимоги згоди 100% мешканців відповідного багатоквартирного будинку на від’єднання від системи централізованого опалення та гарячого водопостачання і перехід на систему індивідуального опалення.

Враховуючи:

– чисельні звернення громадян України щодо можливості відключення квартир від систем централізованого опалення та постачання гарячої води;

– широкі можливості впроваджувати енергоощадні технології та можливість впливати кожної родини на витрати домашнього господарства за умови підключення до систем індивідуального опалення.

Пропонуємо внести зміни у Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII та Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 р. № 169 «Про затвердження порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води».

Дозволити при наявності технічної можливості всім мешканцям багатоквартирного будинку, які висловили бажання, відключитись від системи централізованого опалення і перейти на індивідуальне опалення».