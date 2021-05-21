2 жінок померли: COVID-19 на Тернопільщині
122 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 21 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2
– жінка 83 р. м. Ланівці
– жінка 82 р. с. Яструбове Тернопільський район
одужало – 279 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 803
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 68825 осіб;
одужало – 63919 осіб;
летальних випадків – 1153 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7394 (6972 одужало, 127 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1485 (1341 одужало, 31 летальних)
– Тернопільський район – 41970 (38704 одужало, 664 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19413 (17327 одужало, 300 летальних)
– Чортківський район – 19461 (18243 одужало, 359 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2733 (2438 одужало, 28 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (14 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 2
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (78 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 5
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 3
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 1
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 4
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 4
• Підгаєцька міська ОТГ – 1
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 4
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 0
• Тернопільська міська ОТГ – 44
Чортківський район (30 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 3
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 5
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 1
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 4
• Чортківська міська ОТГ – 5