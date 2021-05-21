Тернопільські муніципали “трясуть” навколишні села

В ході перевірки виявлено ряд правопорушень, серед яких: засмічення лісів твердими побутовими відходами, спалювання рослинних залишків, порушення правил охорони територій Серетського гідрологічного заказника, порушення правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Інспекторами також вилучено з річки Серет заборонене знаряддя вилову риби.

Усі факти задокументовані адміністративними протоколами, після розгляду справ на осіб-порушників будуть накладені штрафи в розмірі від 510 до 3060 грн.