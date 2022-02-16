Під час рубки дерев на Тернопільщині загинув чоловік

58-річний житель Тернопільщини загинув у лісозмузі, коли рубав дерева. Він при роботі користувався драбиною, але вона не встояла та впала разом із чоловіком. Зверху потерпілого придавило деревом.

Бездиханне тіло чоловіка неподалік власного дому виявила тертнополянка. Про це вона одразу повідомила у поліцію та швидку. Проте медики констатували лише смерть.

Слідів насильницької смерті на тілі потерпілого експерт не виявив. Скоріш за все, чоловік планував заготовити деревину для власного використання.

За словами родички, її брат впродовж кількох днів не виходив на зв’язок, а тому вона приїхала до нього і почала шукати. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу з поміткою “нещасний випадок”.

Джерело: ГУНП