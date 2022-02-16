Кременчанин завершив свій виступ на Олімпіаді у Пекіні

Дмитро Мазурчук з Тернопільщини завершив свій олімпійський виступ на 32-му місці у змаганнях з лижного двоборства.

В 11-й змагальний день на XXIV зимових Олімпійських іграх представники лижного двоборства розіграли комплект нагород. Нагадаємо, нашу країну у цих змаганнях представляв спортсмен з Кременця Дмитро Мазурчук. 9 лютого він завершив змагання на 36 місці підсумкової таблиці й обіцяв покращити цей результат у подальших виступах, – інформує НОК України.

Як і минулого разу, програма змагань складалася з двох етапів – стрибків з трампліна та лижної гонки. За підсумками виступу на трампліні HS 140 м Дмитро Мазурчук був 33-м, а у лижній гонці на 10 км фінішував 32-м.

Враженнями від виступу підопічного та планами на майбутнє з пресслужбою Національного олімпійського комітету України поділився тренер нашого двоборця Микола Козлов:

«Дмитро отримав гарну технічну оцінку за стрибок, і на лижні відпрацював добре – виклався на повну, не відпускав суперників . Сподіваюся, на наступних Олімпійських іграх він зуміє показати набагато вищий рівень», – зауважив наставник Дмитра Мазурчука. – Дмитро – талановитий і перспективний спортсмен – має гарні здібності і для трампліна, і лижних гонок, що є рідкістю для лижного двоборства. Та йому потрібен досвід. Через пандемію в нас було не так багато змагань, та, думаю, коли він увійде до змагального ритму, результати будуть значно кращі».