У Підволочиську не вистачає 1,5 млн грн на зарплати вчителям

В Підволочиській громаді на зарплату вчителям бракує майже півтора мільйона гривень освітньої субвенції.

Загалом там отримали 47 мільйонів освітньої субвенції, але цього недостатньо, щоб до кінця року виплачувати гроші вчителям, яких у громаді 243.

Одна з найбільших у громаді шкіл – Підволочиська загальноосвітня школа. Тут навчаються 530 учнів і працюють 55 педагогів. Вчителька початкових класів Надія Калита викладає тут більше 30 років.

“У мене є 20% доплата, за престиж доплата і, звичайно, виплата за стаж. Зарплату видають нам вчасно, але все ж таки хочемо значно кращого забезпечення”.

Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Лешків каже, що вчора вчителі отримали аванс за лютий.

“За січень у нас фонд заробітної плати становив 880 тисяч гривень. Щодо того, чи вистачає, чи не вистачає, не можу дати точної відповіді. Ми не маємо своєї автономної бухгалтерії, в нас централізована бухгалтерія”.

У селі Кам’янки Підволочиської громади 213 учнів і 25 вчителів. Української мови та літератури дітей навчає Тетяна Крупа.

“Заборгованості немає і оскільки я – завуч з виховної роботи, то я отримую 20% за престижність”, – каже жінка.

Галина Вавришин перейшла працювати в Кам’янківську школу з малокомплектної школи в селі Клебанівка. Тут працює три роки.

“Тут я маю набагато більше годин, маю ставку вчителя. І якщо в сумі, то більше годин, більше навантаження, відповідно, я маю тут 5 тисяч різниці – це гарантовано”.

Директорка Кам’янківської школи Оксана Кучеравенко каже, що минулого місяця на зарплату педагогам перерахували 377 тисяч гривень.

“Більшість вчителів отримують мінімальну доплату за престижність у розмірі 5%. До нашої Кам’янківської школи, в зв’язку з реорганізацією шкіл, доїжджають діти для навчання з 4 шкіл. На сьогоднішній день доїжджає майже 90 учнів. Наповнюваність класів збільшилася. Середня наповнюваність класів – 25 учнів, однак зарплату наші вчителі отримують таку, як і вчителі, які працюють в малокомплектних школах, де в класі 5-7 учнів”.

Начальниця відділу освіти Підволочиської громади Галина Сакевич каже, що цьогоріч у громаді на зарплату вчителям бракує майже півтора мільйона гривень.

“Освітня субвенція розраховується відповідно до формули. Якщо проаналізувати цю формулу, то середня наповнюваність у наших закладах освіти, тобто у класах, становила би 15 з половиною учнів. Ми трохи ми не дотягуємо – це є 14,8. І, зрозуміло, виникла така проблема з освітньою субвенцією”.

Торік у Підволочиській громаді також не вистачало освітньої субвенції на зарплату. Тоді нестача була два з половиною мільйони гривень.

“Більше мільйона вдалося отримати за рахунок оптимізації шкіл. Було змінено тип та перейменовано заклади: навчально-виховний комплекс Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ступенів у Клебанівську початкову школу, навчально-виховний комплекс Богданівський ЗНЗ І-ІІ ступенів у Богданівську початкову школу, Cтароміщинська філія – це в нас була школа І-ІІ ступенів у Староміщинську початкову школу. Таким чином, оптимізовано заклади, змінено тип та перейменування і зрозуміло, що були скорочені ставки педагогічних працівників”, – розповіла Галина Сакевич.

Ще більше мільйона гривень минулого року на зарплату вчителям виділили з місцевого бюджету. Про повідомив заступник голови громади Володимир Витрикуш.

“У липні місяці депутатським корпусом Підволочиської селищної ради було проголосовано і виділено мільйон гривень на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Ці кошти були взяті з перевиконання з попереднього року. Що стосується цього року, то ситуація тут також достатньо непроста, але депутатський корпус ці моменти також передбачив і перевиконання з попереднього року. Воно свідомо не витрачається на інші бюджетні запити, а притримується для того, щоб в разі необхідності покрити цю різницю”, – каже Витрикуш.

Джерело: Суспільне