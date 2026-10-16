«Плюнули усім родинам у душу»: мати загиблого військового розкритикувала пам’ятник на Пантеоні Героїв у Тернополі

Мати загиблого українського добровольця Надія Щирба розкритикувала встановлення індивідуального пам’ятника на могилі Віталія Стадника на Пантеоні Героїв у Тернополі. Жінка заявила, що родини полеглих захисників три роки судилися через це питання, а рішення Верховного Суду перекреслило їхні зусилля зі збереження єдиної концепції меморіалу.

Свою позицію Надія Щирба оприлюднила у дописі на Facebook.

За її словами, родини загиблих військових упродовж трьох років брали участь у судових процесах щодо встановлення індивідуального пам’ятника. Вона стверджує, що родини, долучені до справи як треті особи, виграли 17 судових проваджень і взяли участь у понад 100 судових засіданнях.

«Наші родини полеглих Героїв Тернополя пройшли три роки пекельної судової тяганини із Стадниками. Родина Стадників — це колишні судді, які мають понад 30-річний стаж роботи в судовій системі», — написала Надія Щирба.

Жінка також згадала про арешт могили Віталія Стадника у листопаді 2023 року. За її словами, це зробили, щоб на похованні не встановили козацький хрест, передбачений концепцією Пантеону Героїв.

«Ми, долучені як треті особи в судовому процесі, виграли 17 судових проваджень, пережили понад 100 судових засідань, у яких нас підтримали 31 суддя і заборонили встановлення індивідуального пам’ятника на Пантеоні. Та п’ятірка суддів Верховного Суду перекреслили всю цю працю і своїм рішенням дозволили встановити індивідуальний пам’ятник на могилі Стадника, який спочиває на Пантеоні Героїв», — заявила вона.

«Пантеон мого сина сплюндрували»

Надія Щирба розповіла, що її син був добровольцем і загинув у 2022 році в бою на Донеччині. Вона порівняла рішення щодо Пантеону з історичними змінами пам’ятника Тарасові Шевченку та згадала про своїх батьків, які, за її словами, були борцями УПА й зазнали репресій.

«Моїх батьків, борців УПА, сталінська трійка засудила на 10 років каторги, а Пантеон мого сина-добровольця, який у 22-му році поліг у бою на Донеччині, боронячи нашу Україну, п’ятірка Верховного Суду сплюндрувала», — написала жінка.

Окремо вона висловила обурення тим, що на території меморіалу встановлюють пам’ятник, який відрізняється від інших надгробків. За її словами, це суперечить задуму спільного простору для вшанування полеглих військових.

«Прорадянські батьки, незважаючи на причину загибелі свого сина, незважаючи на 500 полеглих воїнів-героїв, які спочивають на Пантеоні, плюнули усім родинам у душу та через свою пиху зі словами “ми заможні люди” вчинили зневагу», — стверджує Надія Щирба.

Жінка також згадала про відвідування могили Віталія Стадника його родиною 1 жовтня 2026 року — у день загибелі військового. Вона стверджує, що родина вживала алкоголь під час поминання, і наводить слова матері загиблого про те, що це «такий звичай».

«Хто би на той Пантеон зміг зайти?»

Надія Щирба також порушила питання, як індивідуальні пам’ятники на повний зріст впливатимуть на сприйняття меморіалу родинами загиблих, зокрема дітьми.

«Не розумію лиш одного: коли прийдуть на могилу полеглого воїна малолітні діти, які в них будуть емоції, побачивши свого тата залізного. Навіть важко уявити, якби всі поставили на могилах своїх Героїв образ їх на повний зріст у бронзі, хто би на той Пантеон зміг зайти. Це був би просто жах», — написала вона.

Як виник конфлікт довкола Пантеону Героїв

Конфлікт довкола індивідуального пам’ятника на могилі Віталія Стадника триває з осені 2023 року. У серпні того року виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив положення про Пантеон Героїв, концепція якого передбачає встановлення однотипних надгробків у вигляді козацьких хрестів.

Родина Віталія Стадника замовила індивідуальний пам’ятник. У жовтні 2023 року на могилі залили фундамент і встановили гранітну плиту, однак комунальне підприємство «Ритуальна служба» демонтувало конструкцію. Після цього між родиною та комунальним підприємством розпочалися судові процеси.

У листопаді 2023 року суд наклав арешт на частину земельної ділянки, де похований військовий. Згодом родина оскаржувала рішення судів, а інші родини загиблих долучилися до справи, відстоюючи збереження єдиної концепції меморіалу.

13 березня 2026 року Верховний Суд зобов’язав «Ритуальну службу» надати Олегу Стаднику точну інформацію про місце поховання та розміри виділеної ділянки, а також не перешкоджати родині встановлювати індивідуальний пам’ятник у її межах.

У жовтні 2026 року державна виконавча служба залучила поліцію для забезпечення порядку під час виконання судового рішення.