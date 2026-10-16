У Козові сталася масштабна пожежа. Дані від ДСНС

У Козові рятувальники ліквідували пожежу зерносушарки, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

15 жовтня о 21:28 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорянняв зерносушарки в селищі Козова Тернопільського району.

Унаслідок пожежі знищено частину технологічного обладнання зерносушарки та зерно соняшнику. Також пошкоджено облицювання стін і технологічне обладнання елеватора.

До гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону ДСНС. Рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення вогню та врятувати будівлю підприємства.

Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.