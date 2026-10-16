У Чорткові російські дрони майже повністю знищили іноземне підприємство, яке працювало понад 10 років

У Чорткові внаслідок двох атак російських безпілотників майже повністю знищено іноземне підприємство, яке було одним із найбільших платників податків і роботодавців громади. За попередньою інформацією міського голови Володимира Шматька, люди не постраждали під час нічної атаки, оскільки працівників евакуювали. Водночас є поранені внаслідок попереднього удару.

Про це вранці 16 жовтня повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

За його словами, підприємство атакували двічі: один російський безпілотник влучив напередодні, ще два — уночі.

«На цю годину, ранок, підприємство знищено практично повністю. І це дуже сумна історія. Звичайно, слава Богу, що живі люди», — сказав Володимир Шматько.

Міський голова зазначив, що підприємство працювало в громаді понад 10 років і було одним із головних платників податків та роботодавців. Його знищення, за словами Шматька, матиме серйозні наслідки для місцевого бюджету та працівників.

Він подякував військовим, правоохоронцям, рятувальникам та іншим службам, які ліквідовували наслідки атак. Також відзначив працівників підприємства, які після ударів допомагали розбирати завали.

Окремо Володимир Шматько закликав не публікувати відео з місця влучань і не поширювати детальну інформацію про наслідки атаки. Він наголосив, що надмірна увага до місця удару може зашкодити.

«Але вірю, що ми вистоїмо, тримаємося, підтримуємо ЗСУ, всі сили оборони», — сказав міський голова.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня російські війська двічі атакували Чортків на Тернопільщині. На місці влучання виникла пожежа площею 15 квадратних метрів, яку ліквідували рятувальники.