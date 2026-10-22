Погрожував підірвати гранату, а потім вистрибнув із вікна: що сталося в Тернополі

Після конфлікту з матір’ю тернополянин погрожував підірвати гранату: поліція працює на місці інциденту

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Тернополя про конфлікт із матір’ю. Чоловік заявив, що підірве гранату, якщо родичі не віддадуть йому документи на квартиру.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції, бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення.

Інцидент стався в одній із квартир на бульварі Дмитра Вишневецького. За словами матері, останніми днями її син вживав наркотичні речовини, поводився неадекватно та погрожував підірвати всіх. Щоб уникнути подальшого загострення конфлікту, чоловіка відправили до окремого помешкання. Однак це не припинило погроз: він продовжив надсилати повідомлення та вимагати документи на право власності на квартиру.

Коли на місце прибули правоохоронці, чоловік вийшов на балкон із ножем і почав погрожувати. Його поведінка викликала підозру, що він може перебувати у стані наркотичного сп’яніння.

Після тривалих перемовин спецпризначенці зайшли до забарикадованої квартири. Однак чоловік кинувся до віддаленої кімнати та вистрибнув із вікна. Із тяжкими травмами його госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.

За цим фактом поліція проводить перевірку.