Ангелом додому повертається захисник Дмитро Федоренко з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Федоренко Дмитро Олегович, який вважався зниклим безвісти – визнаний загиблим 28 вересня 2025 року. На 41-му році життя воїн відійшов у вічність, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника України. Вічна памʼять і слава Герою!