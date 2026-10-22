18:14 | 22.10.2026
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Пантеон Героїв 

Ангелом додому повертається захисник Дмитро Федоренко з Тернопільщини

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У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Федоренко Дмитро Олегович, який вважався зниклим безвісти – визнаний загиблим 28 вересня 2025 року. На 41-му році життя воїн відійшов у вічність, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.  Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника України. Вічна памʼять і слава Герою!

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