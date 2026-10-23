У Тернополі на два дні перекриють рух транспорту на вулиці Багатій

У Тернополі тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Багатій, 1 у зв’язку з ремонтом теплової мережі. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Обмеження діятимуть з 08:00 27 жовтня до 17:00 28 жовтня в районі житлового будинку.

На період ремонтних робіт комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» встановить дорожні знаки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху (додається).

Просимо водіїв врахувати тимчасове перекриття руху під час планування маршрутів.