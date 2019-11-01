Помер директор Великобірківської музичної школи Володимир Войнарський

мир Іванович Войнарський. Обірвалося життя професіонала, шанованого колеги і просто хорошої, чуйної людини. Його професійний шлях – це приклад відданості та гідності, любові до професії, рідної української землі та надзвичайної любові до музики. Пішла у вічність велика людина, людина надзвичайно мудра , талановита, щира, добра. Сьогодні ми, всі працівники культури Тернопільського району ,трохи осиротіли. Небо плаче і ми всі разом з ним. Прощавайте наш дорогий Володимире Івановичу. Ви залишили по собі добрий спомин, який назавжди залишиться в пам’яті тих, хто жив та працював разом з вами.

Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, висловлюємо глибоке співчуття родині, близьким та колегам з приводу тяжкої втрати – смерті Володимира Івановича Войнарського.

Пам’ять про цю надзвичайну людину, нашого дорого Володимира Івановича, назавжди залишиться в наших серцях. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у своїх небесних оселях, там, де праведні спочивають.

Вічна і світла пам’ять ! Царство небесне!



