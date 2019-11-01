Зеленський відмінив візит на тернопільську “Водну арену”

Нагадаємо, сьогодні з робочим візитом у Тернополі перебував президент Володимир Зеленський.

Згідно з оприлюдненою напередодні програмою візиту гаранта, він мав відвідати “Водну арену” у с. Біла. Однак в останній момент відмінив поїздку і вирушив в напрямку аеропорту, звідки відлетів президентським літаком.

Цього дня президент представив нового голову ОДА Ігоря Сопеля та взяв участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України.

Під стінами “білого дому” десятки тернополян чекали на зустріч із Володимиром Зеленським. Зокрема, дорожники Тернопільщини прийшли з плакатом “Дорожники Тернопільщини вимагають виплати зароблених коштів та гідної зайнятості в галузі”. Дехто був навіть з букетом квітів.