Померла Надія Черпитяк, колишній директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

30 жовтня 2019 року відійшла у вічність Надія Миколаївна Черпитяк, колишній директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Народилася Надія Миколаївна 24 вересня 1935 року в м. Волочиську, що на Хмельниччині. Бібліотечну освіту здобула в Ленінградському державному бібліотечному інституті. Працювала інспектором управління культури Тернопільського облвиконкому, а в 1976—1993 роках очолювала наукову книгозбірню.

Бібліотечна справа була для неї сенсом життя. Високий професіоналізм, оптимізм, любов до людей та почуття гумору здобули їй заслужену шану та любов колег і друзів. Вона завжди була справжнім лідером, працелюбна, відповідальна, комунікабельна, уважна до підлеглих. Своїм прикладом зуміла виховати професійний, працездатний, креативний колектив.

Ми вдячні Надії Миколаївні за людяність, доброту, розуміння та відданість бібліотеці.

Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття її рідним, близьким та друзям.

Світла пам’ять про Надію Миколаївну назавжди залишиться в серцях колег, друзів, бібліотечної громадськості Тернопільщини.