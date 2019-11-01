Сьогодні тернополянам представлять нового голову ОДА

У пресслужбі Тернопільської ОДА вчора підтвердили, що сьогодні у Тернопіль прилетить президент Володимир Зеленський.

Ще 9 жовтня 2019 року на черговому засіданні Уряду було погоджено кандидатуру на посаду голови Тернопільської обласної адміністрації, однак офіційне представлення новопризначеного голови досі не відбулося. Дата очікуваного приїзду Президента змінювалася кілька разів. Черговий візит високопоставлених гостей із Києва планується на 1 листопада.

Відомо, що в рамках візиту високоповажний гість має взяти участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України; долучитися до покладання квітів до меморіальної дошки на фасаді школи № 4, де в 1918-1919 роках розміщувався Уряд ЗУНР (1 листопада — 101 річниця її проголошення); ознайомитися зі станом будівництва Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль» в с. Біла. Ну і, звичайно ж, нарешті представити нового очільника облдержадміністрації Ігоря Сопеля.

Ігор Михайлович Сопель народився 16 вересня 1974 року в м. Хоростків Гусятинського р-н Тернопільської обл. Навчався у Хорстківській школі No 1, після закінчення якої вступив до Тернопільського державного технічного університету й отримав кваліфікацію інженер–механік. Трудову діяльність розпочав у 1991 р. на Хоростківському цукровому заводі слюсарем КВПіА, після чого обійняв посаду – інженер ТЕЦ, загалом пропрацював на підприємстві 13 років. У 2003 році розпочав підприємницьку діяльність.

З 2010 по 2019 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом ТОВ «Агробізнес» (підприємство займається виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів і зареєстроване у селі Токи Підволочиського району). Підрозділ обслуговує три райони — Гусятинський, Теребовлянський та Чортківський. Звільнився з посади у 2018 році, про що свідчить декларація, яку подав після звільнення.

З 2017 року — керівник федерації футболу у м. Хоростків.

Одружений, має сина Ігоря і дочку Галину. Дружина Ольга Мирославівна — депутат Хоростківської міської ради, також працює у Хоростківському відділенні ТОВ «Агробізнес», була довіреною особою чоловіка на виборах до парламенту. До речі, на позачергових виборах до Верховної Ради України балотувався від ПП «Слуга народу» на 166-му виборчому окрузі, але поступився самовисуванцю Миколі Люшняку, який представляє округ у парламенті. Хоча й набрав 19913 голосів і показав другий результат.

За декларацією, у власності Ігоря Михайловича Сопеля — магазин у Хоросткові (50 кв. м), МАФ (30 кв. м), квартира (68,2 кв. м), частка гуртожитку 27/100, загальною площею 171,9 кв. м.