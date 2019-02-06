Школа на Тернопільщині облаштувала свою «Кіндерляндію»

У рамках проекту «Відкривай Україну» учнівська команда Старовишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ реалізували проект «Кіндерляндія».

Учнівський колектив розмалював в коридорі закладу освіти підлогу яскравими фарбами. Це не просто малюнки, а ігри з цифрами та різноманітними завданнями.

Наприклад, гра «Twister», класики, відомі з дитинства кожному дорослому, коло з цифрами, де можна стрибати і рахувати, місце для стрибків «Jump!» з назвами кольорів і назвами місяців року на англійські мові, змійка з українським алфавітом.

За основу взято ігри, які найбільше полюбляють гратись діти. Тепер під час перерви молодші школярі продуктивно та цікаво відпочивають і одночасно щось повторюють, тобто вчаться, граючись.

Наш проект «Кіндерляндія» спрямований на те, щоб відволікти молодших школярів від гаджетів і сприяти засвоєнню знань у цікавій та доступній для них формі. Також за допомогою організації такої ігрової діяльності ми хочемо спрямувати енергію надто активних дітей у корисне русло: тепер вони не просто бігатимуть коридорами, зіштовхуючись один з одним, а гратимуть у цікаві розвиваючі ігри та здобуватимуть при цьому знання. Сподіваємося, що результати наших старань принесуть не лише задоволення, а й користь нашим маленьким друзям, — зазначають у закладі освіти.

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