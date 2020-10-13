Понад 250 вчителів шукають роботу на Тернопільщині

У січні-вересні 2020 року за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулися 610 освітян, яким було надано статус безробітного. Найбільше їх звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 185 та Кременецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості – 75 осіб. Про це повідомив директор ОЦЗ Василь Олещук.

Серед безробітних освітян 305 вчителів закладів загальної середньої освіти, 94 вчителі початкових класів, 44 викладачі закладів вищої освіти, 26 педагогів-організаторів, 19 вчителів із початкової освіти, 18 асистентів учителя, а також тренери-викладачі зі спорту (спортивної школи), вчителі-реабілітологи та ін.

Цьогоріч фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу 126 освітянам.

На 29 вересня 2020 року для 256 педагогічних працівників продовжується пошук підходящих місць праці.

Відділ інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості