Мешканці Тернопільщини почали менше купувати алкоголь

Українці витратили на спиртне 8 млрд. гривень за пів року. Найбільше п’ють на Дніпропетровщині, а найменше — в Івано-Франківській області.

З першого півріччя 2019 року по перше півріччя 2020-го українці наростили споживання горілки на 4,7%. Найбільший приріст зафіксовано у Дніпропетровській області — на 24,1%. На другому місці Полтавщина – +20%, потім Київ – +18%, Запорізька область – +13,9%, Донецька область – +13,4%, Харківська область – +11,9%.

Стали менше вживати горілки мешканці Чернівецької області — мінус 24,2%, Хмельницької (-16,7%), Тернопільської (-5,7%), Одеської (-3,1%), Львівської (-8,7%), Івано-Франківської (-24,7%).