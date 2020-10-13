Тернопільські анестезіологи отримали чергову перемогу над COVID-19

І ще одне врятоване життя, і знову анестезіологами КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги». Завдяки своєму професіоналізму, сумлінному ставленні до праці, анестезіологи КНП «ТМКЛШД» отримали чергову перемогу над COVID-19.

71-річна хвора захворіла 24. 03 .2020р., захворювання почалося з підвищення температури тіла 38. 5 с., дертя в горлі ,покашлювання. Пацієнтка призначала собі лікування самостійно, приймала лораксон, парацетамол, домашні засоби. У зв’язку з погіршенням загального стану звернулася у приймальне відділення ТМКЛШД. Госпіталізована у інфекційне відділення.

Об’єктивно: стан хворої важкий. Чд 28 \хв. Сатурація крові – 90%( 77% без кисню). Аускультативно над легенями ослаблене дихання з жорстким відтінком, дрібно-вогнищеві та крепітуючі хрипи на всьому протязі.

Пульс -100 уд.\хв, ритмічний. АТ- 130/70мм.рт.ст.

Хворій проведено всі необхідні обстеження та виставлено діагноз: Коронавірусна хвороба , Covid-19, дуже тяжкий перебіг( РНК +). Позалікарняна двобічна полісегментарна пневмонія 4 категорія складності. Гострий респіраторний дистрес синдром, ЛН 3 ст.

Лейкопенія середнього ступеня. ХОЗЛ група В, стадія інфекційного загострення, середньої тяжкості.

ІХС. Атеросклеротичний кардіосклероз з дисметаболічною кардіоміопатією. Гіпертонічна хвороба 2 ст.IIст. Гіпертензивне серце з гіпертрофією лівого шлуночка. СН 1 ст. Високий кардіоваскулярний ризик.

Цукровий діабет тип 2 , середньої важкості, субкомпенсований. Діабетична полінейропатія, сенсорна форма. Діабетична нефропатія, фаза активної протеїнурії. Кетоацидоз ( купований 10.04.2020р.)

Хворій проводилася киснева терапія з 04.04.20р. хвора перебувала на неінвазивній респіраторній підтримці новітнім апаратом «Hamilton» в режимі інтелектуальної вентиляції, ПТКВ 9 мм. вод. ст., FIo2-55%.

На час перебування в стаціонарі стан хворої залишався важким, вона перебувала під цілодобовим наглядом реаніматологів. Хворій проводилася корекція гіперглікемії за допомогою безперервної інфузії інсуліну через шприцевий насос, купування кетоацидозу. Проводилися аналізи на гази грові сучасним газоаналізатором, постійний контороль вітальних функцій сучасним монітором пацієнта.

Після проведеної інтенсивної терапії у відповідності до всіх протоколів лікування , стан пацієнтки значно покращився, відновилася функція дихання без кисневої підтримки. Сатурація крові – 96%, дихання спонтанне адекватне. Пацієнтка з покращенням виписана додому, для продовження лікування в амбулаторних умовах, також їй надано лікувальні та трудові рекомендації.