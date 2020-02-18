Понад 50 000 грн за місяць — такі зарплати отримували заступники міського голови Тернополя торік

Понад 50 000 грн за місяць. Такі зарплати отримували заступники міського голови Тернополя в минулому році.

Річні зарплати заступників Надала С. В. та секретаря міськради наступні:

686 323 грн ХІМЕЙЧУК І.С.

617 101 грн БИЦЮРА Л.О.

663 535 грн ДІДИЧ В.Є.

632 405 грн ОСТАПЧУК В.О.

633 251 грн СТЕМКОВСЬКИЙ В.В.

644 197 грн ШУМАДА В.В. Більшість мерів обласних центрів отримали за 2019 рік на порядок менші заробітні плати, ніж тернопільські заступники. Наведу кілька цифр: 318 600 грн мер Києва

289 061 грн мер Житомира

560 862 грн мер Дніпра

515 073 грн мер Івано-Франківська

577 188 грн мер Вінниці Автор: Олег Синовець