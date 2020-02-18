У Тернополі футбольним турніром вшанують пам’ять полковника Руслана Муляра

19-20 лютого у Тернополі відбудеться міжнародний турнір «Кубок Сонця» пам’яті полковника служби безпеки України Руслана Муляра.

До участі в турнірі запрошуємо футзальні вітчизняні та закордонні команди. Заявки приймаються до 18 лютого (12.00).

18 лютого починаючи з 18.30 у приміщенні офісу Асоціації футболу Тернопільщини за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 (5-й поверх, офіс 506) відбудеться ON-LINE прес-конференція та жеребкування турніру!

Довідка.

Муляр Руслан полковник Служби безпеки України, командир групи відділу Центру спеціальних операцій «А» Управління СБУ в Тернопільській області. Народився 1975 року в місті Тернополі, в родині службовців. Навчався у тернопільській середній школі № 20.

Загинув 26 травня 2018 року близько 17:45 під час виконання бойового завдання в районі села Кримське і Бахмутської траси, – поблизу окупованого села Жолобок, – внаслідок обстрілу групи співробітників СБУ з ворожої БМП-1. Разом із ним загинув прапорщик Юрій Журавльов, ще один спецпризначенець дістав важке поранення.

Похований 29 травня на Микулинецькому цвинтарі Тернополя, на Алеї слави.