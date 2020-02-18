Як родина з Тернопільщини дає раду дев’яти діткам

Обичанка Марія – одиначка у своїх батьків. Микола з Угорська, навпаки, виховувався у багатодітній родині – разом з чотирма сестрами та братами. А спільно подружжя Стельмащуків на шлюбній дорозі, довжиною у 19 літ, дбайливо плекає дев’ять своїх діточок – дев’ять поцілунків Бога.

Це справді благословенна сім’я – дружня та працьовита. Багато хто нині скаржиться – мовляв, важко виховати і одну дитину, навіть коли безперестанно працюєш за кордоном. А Марія та Микола лише посміхаються, чуючи таке.

Їм непросто, але не нарікають. Живуть добре, працюючи лише на власних 2 гектарах поля. А хата, яку придбали в Жолобках у 2004 році і дбайливо відремонтували, як повна чаша, оснащена всіма благами сучасної цивілізації – нічим не відрізняється, а у дечому і переважає міські умови.

Свою першу дитину подружжя назвало рідкісним біблійним ім’ям – Суламіта, що означає – наречена Ісуса Христа. Другу донечку нарекли милозвучно-мелодійно – Олеся. А далі у сім’ї народилися Андрійко, Павлик, Ангелінка, Давидко, Катруся, Сашко і Яночка. Найстаршій доньці – 16 років, найменшому сонцю – 4.

– Мої хлопці, коли приїхала додому з Яночкою, жартували: 5х4 – на користь дівчат, – усміхається Марія. – Кожній дитині Бог дає життя і обдаровує талантами до чогось. Так і наші з Миколою діти мають нахили до різних занять. Суламіті дуже до вподоби прибирати, поратися на городі. Олеся надзвичайно любить готувати на кухні. Обидві не цураються й іншої роботи. Суламіта талановито грає на акордеоні – закінчила відповідний клас Шумської школи мистецтв. Олеся разом з мамою пишуть вірші. У затишній вітальні стоїть фортепіано. За нього полюбляють сідати старші дівчата. Вони обидві навчаються у Шумському ліцеї. Мають, звичайно, свої мрії, які не поспішають розголошувати.

І 10-річна Ангелінка не відстає від сестричок – вміє крутити голубці, ліпити вареники (а їх треба на один раз приготувати більш, як 160), пиріжки.

12-річного Андрійка з дитинства усі називають поважно – господар. Він на це повністю заслуговує – дуже любить тварин, доглядати їх. У хлопця на городі є власна ділянка, на якій самостійно вирощує гарбузи, інші корми. Сам садить квочки на яйця, коли мами немає вдома, запросто видоїть корову, вміє управляти татовим трактором. Без допомоги дорослих вигодував такого кабана, якого в сім’ї ще не було. За виручені від продажу гроші купили двоє поросят, які далі сам доглядає. Після школи хлопець з подвір’я йде, насамперед, до хліва – подивитися, чи все в порядку, а лише тоді – до хати. Андрій уже зараз впевнено говорить про своє майбутнє – буде фермером.

На рік молодший Павлик – веселе хлоп’я, залюбки вишиває бісером чудові картини. Він 2,5 року потерпає від складної недуги. Хлопцеві приділяють чи не найбільше уваги в родині – 3-4 рази на рік мама їздить з синочком на лікування у санаторії.

Ангелінка з Давидком навчаються разом у 3 класі, Катруся – першокласниця, Сашко та Яночка – дошкільнята.

Праця і Слово Боже – головні цеглинки у фундаменті виховання дітей у цій сім’ї.

Не так давно Марія отримала від держави почесну нагороду – звання «Мати-героїня». Крім цього, держава надає щомісячну допомогу – сукупно до 10 тисяч гривень.

– Ми вдячні за підтримку, адже наші бабусі та мами, у яких теж були багатодітні сім’ї, такого не мали, – розповідає Марія Стельмащук. – Хоча стараємося власними силами давати собі раду.

Сусіди про сім’ю Стельмащуків лише найкращої думки.

– Прекрасна родина, чудові діти. Дружні, згуртовані, виховані, працьовиті. Коли йдуть зі школи додому біля мого обійстя, часом пригощу чимось, – розповідає Ольга Слободянюк, – візьмуть, подякують, ніколи самі не смакують. Знають, що треба поділитися з меншими.

Ось такий, ніби простий, на перший погляд, рецепт життя – праця, терпіння (коли його немає, то Марія Стельмащук каже, що треба запасатися довготерпінням), віра і справи по вірі. А який він складний для багатьох з нас?

Дивишся на таку родину, і сам світлішим стаєш на серці. Певно, найперше, що допоможе Україні стати на вищий щабель, насамперед, моральності, а тоді, і життя, це саме такі сім’ї, як велика родина Стельмащуків із Жолобок.

Шумськ-Інфо