Порушив ПДР — виявили наркотики: тернопільські патрульні затримали водія Skoda

У Тернополі патрульні зупинили автомобіль Skoda, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 42-річним керманичем інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, однак пройти огляд чоловік відмовився.

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили сліп-пакет із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Ще один аналогічний пакет патрульні виявили при самій особі водія.

🚨 На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для фіксації факту й вилучення речовин.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом з ознаками сп’яніння), його відсторонили від керування.

👉 Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Обставини події встановлюються.