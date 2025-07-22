На Тернопільщні неповнолітній влаштував нічне ДТП. Є постраждалі

Четверо травмованих, серед них двоє підлітків: нічна ДТП у Вишнівці на Лановеччині

У результаті зіткнення двох автівок постраждали водії та пасажири обох транспортних засобів

Уночі, після опівночі, у селищі Вишнівець Кременецького району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На перехресті доріг зіткнулися два автомобілі — ВАЗ 2106 і ГАЗ 3302.

Як повідомляє поліція, за кермом «ВАЗу» перебував неповнолітній житель Кременецького району, який, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі, що призвело до зіткнення з вантажівкою.

Унаслідок аварії постраждали чотири особи:

водій ВАЗ 2106;

його 16-річна пасажирка ;

водій і пасажир ГАЗ 3302.

Усіх травмованих госпіталізовано до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди та закликають усіх водіїв бути уважними й дотримуватись правил дорожнього руху.