Понад 350 мільйонів гривень – результат сплати земельного податку на Тернопільщині у першому півріччі

Плата за землю входить до трійки найбільших джерел наповнення місцевих бюджетів області

За перше півріччя 2025 року бюджети територіальних громад Тернопільщини отримали 350,2 млн гривень у вигляді земельного податку та орендної плати за землю. Це на 19,5% або на 57,2 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Найбільшу частку надходжень забезпечили юридичні особи, які сплатили 293 млн грн. Водночас фізичні особи та громадяни, що самостійно обробляють земельні ділянки, поповнили місцеві бюджети на 57,1 млн гривень.

«Плата за землю традиційно входить до трійки лідерів серед податкових джерел наповнення місцевих бюджетів. Ці кошти є важливими для реалізації соціальних програм, розвитку інфраструктури та підтримки громад в умовах воєнного часу», – зазначають у податковій службі.

Згідно з чинним законодавством, власники землі та землекористувачі сплачують податок з дня виникнення права власності або користування земельною ділянкою. У разі припинення такого права податок обчислюється за фактичний період перебування землі у власності чи користуванні.