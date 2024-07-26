Працівники ТЦК, яких підозрюють у корупційній діяльності, уже вийшли під заставу

Два місяці арешту з правом внесення застави 242 240 грн — таку міру запобіжного заходу раніше обрали у суді для в.о. воєнкома з Борщева А.С. та його підлеглому — головному спеціалісту І. Ш. Цю інформацію підтвердила «20 хвилин» речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Але, як дізнались журналісти, обидва вже вийшли під заставу.

Як повідомив «20 хвилин» адвокат керівника районного ТЦК Борщева, його підзахисного не затримували за 208 статтею КПК і на суд прийшов сам. Після обрання міри запобіжного заходу А. С. взяли під варту, а вже наступного ранку він вийшов з ізолятора тимчасового тримання. Його підзахисний не має право залишати межі області без дозволу слідчого у справі та здав свій закордонний паспорт.

За власною інформацією «20 хвилин», інший фігурант у справі теж вийшов під заставу.