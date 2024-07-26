Військові та цивільні медики стали героями нової поштової марки від Укрпошти
Напередодні Дня медика, 26 липня, Укрпошта представила новий марковий аркуш із благодійною складовою під назвою «Героїчні професії. Янголи війни». Він включає дві марки — «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній». В такий спосіб Укрпошта віддає шану роботі медиків, які щодня в умовах війни борються за найцінніше – людське життя.
Введення в обіг марок і конвертів супроводжувала церемонія спецпогашення, в якій взяли участь: генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, командувач Медичних сил ЗСУ, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, лікар-анестезіолог, представниця добровольчої організації парамедиків Госпітальєри Катерина Селіверстова.
Церемонія розпочалася з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих через війну медиків. Наразі точно невідомо скільки цивільних та військових медиків загинули від ворожих обстрілів, виконуючи свої професійні обов’язки, але країна-терорист щодня завдає прицільних ударів по житлових об’єктах та лікарнях. Одним з недавніх випадків, який сколихнув увесь цивілізований світ, став удар російської ракети по дитячій лікарні у Києві, де саме в цей час проходили складні операції та лікування онкохворих дітей. Випуском нової марки Укрпошта вирішила у свій «поштовий» спосіб підтримати медиків та лікарні на прифронтових територіях, адже кошти з продажу марок «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній» будуть передані на їхні потреби.
«Ця серія є частиною серії «Героїчні професії», започаткованої у 2023 році і присвяченій відважним співробітникам різних сфер, які працюють задля Перемоги України. Сьогодні ми вшановуємо військових та цивільних медиків, які, як справжні янголи-охоронці, щодня рятують життя наших захисників на передовій, евакуюють поранених з кривавих полів битви, допомагають цивільним у тилу, приймають пологи під обстрілами в лікарнях по всій країні. У “швидких” та операційних у полі вони роблять все можливе, рятуючи життя. Укрпошта не могла залишитися осторонь цих героїчних вчинків, і сьогодні в серії «Героїчні професії» випускає марку, присвячену лікарям — військовим та цивільним — «Янголи Війни», – розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Загальний тираж аркуша «Героїчні професії. Янголи війни» складає 100 000 примірників, а номінал марок становить 30,00 грн з додатковими 5,00 грн для благодійних потреб. Спеціальні конверти «Перший день» і картки також входять до серії із загальним тиражем по 35 000 одиниць. Придбати марки можна у відділеннях Укрпошти та у Поштовому маркеті.