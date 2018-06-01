Посох Блаженнішого Любомира та ікону з його підписом показали в Тернопільському обласному архіві

Цими днями у державному архіві області відкрили виставку, присвячену світлій пам’яті Глави Української Греко-Католицької Церкви Любомира Гузара.

Організовували її обласний архів, Інститут національного відродження ім. Ігоря Ґерети та Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ.

Представляючи експозицію, директор архіву Федір Полянський відзначив, що Любомир Гузар багато зробив для того, аби Україна відбулась як соборна самостійна держава. Блаженніший був одним із моральних авторитетів країни.

Про життя Любомира Гузара оповідали складові експозиції — світлини, документи, книжки, а також ті, хто був особисто знайомий із ним. Так, слово мовив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк). Зокрема, відзначив, що оскільки коріння Блаженнішого на Тернопільщині, то він особливо ставився до нашого краю і не пропускав нагоди тут побувати.

— Про Блаженнішого Любомира ми тільки починаємо довідуватись глибинно. Він був дуже багатогранною особистістю. Любомир Гузар був справжнім галицьким інтелігентом та особою великої культури, — мовив єпископ-помічник. — Патріарх міг розмовляти з дуже різними людьми та знаходити з ними спільну мову. Щоразу він казав правду — він не боявся її, але був і дипломатом. Якось зустрічався із дуже багатими підприємцями, і знаєте, що він їм порадив? «Частіше відвідуйте кладовище».

Коли Блаженніший Любомир дізнався, що Теодора Мартинюка обрали єпископом-помічником, то подарував йому свій посох. Ще одна цікава річ на виставці – ікона з підписом архиєпископа-емерита, яку він презентував тернопільському громадському діячеві Юрієві Заруцькому.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.