За престижні автомобілі на Тернопіллі сплатили понад 1,6 млн грн транспортного податку

Впродовж січня-травня цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до бюджету 1 млн 608,4 тис. грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним минулорічним періодом надходження цього платежу зросли на 135,3 тис. гривень або 9,2 відсотка. До бюджету додатково надійшло 305,9 тис. грн транспортного податку або плюс 23,5 відсотка до очікуваного.

Надходження цього платежу від юридичних осіб порівняно з січнем-травнем 2018 року зросли на 68,3 тис. гривень і цьогоріч склали 995,8 тис. гривень.

Фізособи з початку 2019 року сплатили 612,6 тис. грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження платежу зросли на 67 тис. гривень або плюс 177,6 тис. грн до очікуваного.

Принагідно нагадуємо, що статтею 267 Податкового кодексу України визначено, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Оскільки цьогоріч встановлено новий розмір “мінімалки” – 4173 грн, змінився і прохідний поріг для “елітних” автомобілів: тепер його розмір становить 1 564 875 гривень (або орієнтовно 55 888 доларів США). Платниками цього податку є власники таких автомобілів.

Ознайомитися з переліком автомобілів (базовими моделями), які є об’єктом оподаткування транспортним податком, можна на сайті Мінекономрозвитку.