80 підопічних і низка порушень: що виявив омбудсман у будинку-інтернаті на Тернопільщині
У Петриківському обласному комунальному дитячому будинку-інтернаті на Тернопільщині виявили порушення у сфері медичного забезпечення, безпеки та умов проживання підопічних. Зокрема, у закладі знайшли прострочені лікарські засоби, а два протирадіаційні укриття не відповідали встановленим вимогам.
Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області за результатами планового моніторингового візиту.
На момент перевірки в інтернаті проживали 80 людей. Із них 71 особа віком від 18 до 35 років, ще дев’ятьом було понад 35 років. Дітей у закладі на той час не було.
За інформацією моніторингової групи, територія інтернату доглянута, облаштовані місця для відпочинку, а підопічні забезпечені сезонним одягом. Під час конфіденційного спілкування скарг на неналежне поводження чи умови проживання не надходило.
Водночас перевірка виявила низку недоліків.
Проблеми з медичним забезпеченням
У закладі немає ліцензії на провадження медичної практики. Із 2024 року підопічним не проводили поглиблених медичних оглядів. Крім того, у медичному кабінеті виявили лікарські засоби з простроченим терміном придатності.
Укриття не відповідають вимогам
Моніторингова група встановила, що два протирадіаційні укриття не відповідають установленим вимогам. Також виявили вогнегасник із простроченим терміном технічного обслуговування.
Недоліки в житлових кімнатах
В окремих кімнатах не дотримано норм житлової площі, бракує меблів, а на стелях є пошкодження. У приміщенні пральні зафіксували протікання даху.
Крім того, у деяких кімнатах ліжка розташовані впритул одне до одного, що обмежує особистий простір мешканців.
Реабілітація та доступність
Окремі індивідуальні програми реабілітації потребують оновлення, а рекомендовані заходи виконують не в повному обсязі. Не всі приміщення пристосовані до потреб людей з інвалідністю та маломобільних осіб.
Також у закладі не забезпечено системної організації культурно-масових і виховних заходів.
За результатами моніторингового візиту готують звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення належних умов проживання підопічних.