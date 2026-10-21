80 підопічних і низка порушень: що виявив омбудсман у будинку-інтернаті на Тернопільщині

У Петриківському обласному комунальному дитячому будинку-інтернаті на Тернопільщині виявили порушення у сфері медичного забезпечення, безпеки та умов проживання підопічних. Зокрема, у закладі знайшли прострочені лікарські засоби, а два протирадіаційні укриття не відповідали встановленим вимогам.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області за результатами планового моніторингового візиту.

На момент перевірки в інтернаті проживали 80 людей. Із них 71 особа віком від 18 до 35 років, ще дев’ятьом було понад 35 років. Дітей у закладі на той час не було.

За інформацією моніторингової групи, територія інтернату доглянута, облаштовані місця для відпочинку, а підопічні забезпечені сезонним одягом. Під час конфіденційного спілкування скарг на неналежне поводження чи умови проживання не надходило.

Водночас перевірка виявила низку недоліків.

Проблеми з медичним забезпеченням

У закладі немає ліцензії на провадження медичної практики. Із 2024 року підопічним не проводили поглиблених медичних оглядів. Крім того, у медичному кабінеті виявили лікарські засоби з простроченим терміном придатності.

Укриття не відповідають вимогам

Моніторингова група встановила, що два протирадіаційні укриття не відповідають установленим вимогам. Також виявили вогнегасник із простроченим терміном технічного обслуговування.

Недоліки в житлових кімнатах

В окремих кімнатах не дотримано норм житлової площі, бракує меблів, а на стелях є пошкодження. У приміщенні пральні зафіксували протікання даху.

Крім того, у деяких кімнатах ліжка розташовані впритул одне до одного, що обмежує особистий простір мешканців.

Реабілітація та доступність

Окремі індивідуальні програми реабілітації потребують оновлення, а рекомендовані заходи виконують не в повному обсязі. Не всі приміщення пристосовані до потреб людей з інвалідністю та маломобільних осіб.

Також у закладі не забезпечено системної організації культурно-масових і виховних заходів.

За результатами моніторингового візиту готують звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення належних умов проживання підопічних.