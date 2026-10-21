Біля Чорткова збили російський дрон «Герань-4»: пошкоджено два домогосподарства

Уночі поблизу Чорткова сили оборони України збили російський безпілотник «Герань-4». Вибухова хвиля пошкодила два домогосподарства в селі Біла. Загиблих і постраждалих немає.

Уранці в Білій виявили залишки збитого безпілотника. На місці працювали рятувальники ДСНС, поліцейські та представники Чортківської міської ради.

Як повідомили в міській раді, наслідки атаки та подальші дії обговорили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Засідання провела перша заступниця міського голови Наталія Войцеховська.

До роботи надалі долучаться піротехніки. Вони мають обстежити територію та провести необхідні заходи безпеки.

У двох домогосподарствах вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері та покрівлі.

Власникам пошкодженого майна повідомили, що вони можуть подати інформаційне повідомлення через застосунок «Дія» в межах державної програми «єВідновлення». Компенсацію надають відповідно до умов програми.

Також із мешканцями, чиє майно постраждало, зв’язалися представники благодійних фондів «Право на захист» і «Рокада». Вони готові допомогти людям подолати наслідки атаки.

Про це повідомила Чортківська міська рада.