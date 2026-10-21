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Друга атака на Чортківщину: внаслідок падіння уламків російських БпЛА пошкоджено будівлю

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У Чортківському районі внаслідок падіння уламків російських безпілотників пошкоджено технічну будівлю на території приватного домогосподарства. Інформація про можливих потерпілих уточнюється.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

 Нагадаємо, вночі поблизу Чорткова сили оборони України збили російський безпілотник «Герань-4». Вибухова хвиля пошкодила два домогосподарства в селі Біла. Загиблих і постраждалих немає.

Уранці в Білій виявили залишки збитого безпілотника. На місці працювали рятувальники ДСНС, поліцейські та представники Чортківської міської ради.

Біля Чорткова збили російський дрон «Герань-4»: пошкоджено два домогосподарства

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