Рідні новонародженої дівчинки, мама якої померла від COVID-19 у Тернополі, заберуть її закордон

26 серпня цього року Тернопіль сколихнула страшна новина: у пологовому будинку померла 29 річна породілля, це була громадянка Нігерії, у якої діагностували COVID-19. На щастя, дитину медикам вдалося врятувати, результат тесту у неї був негативний.

З пологового дитина була направлена до КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР, де перебувала у педіатричному відділенні для недоношених дітей.

Сьогодні, 24 вересня, дуже зворушлива подія відбулася у нас в лікарні: батько, бабуся та рідні дівчинки приїхали за нею. Зі сльозами на очах батько і бабуся зустріли свою кровиночку, а найближчим часом планують повернуться на батьківщину. Колектив відділення на чолі із завідуючою Бліхар Тетяною Володимирівною також не стримував свої емоцій, адже вже встигли прикипіти до дівчинки душею.

Генеральний директор (головний лікар) КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР Григорій Іванович Корицький висловив щирі співчуття рідним з приводу непоправної втрати, а маленькій красуні побажав щасливої долі.