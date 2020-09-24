14:29 | 24.09.2020
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Храму УГКЦ с. Смиківці, що біля Тернополя, – 200 років

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20 вересня парафія УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці с. Смиківці, Тернопільського району святкувала 200-ій ювілей освячення храму. З цієї нагоди відбувся пастирський візит єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Теодора Мартинюка та урочиста Архиєрейська Літургія, під час якої співав церковний Хор «Ґлорія» з церкви св. апостола Петра м. Тернопіль.

Співслужили єпископу на Літургії декан Великобірківський о. Василь Брегін, настоятель храму о. Євген Флиста та священники сусідніх парафій.

До цієї величної події активно проводились роботи по реставрації храму як ззовні, так і всередині. Як повідомив о. Євген Флиста, до празника зусиллями парафії вдалося «повністю відреставрувати внутрішній розпис храму, ззовні перекрити кулоп, замінити дахове покриття, штукатурку, оновлено архітектурну ліпнину. Також була проведена реконструкція та ландшафтний дизайн подвір’я».

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У своєму слові владика Теодор говорив про значення празника Різдва Пресвятої Богородиці в історії спасіння, поставив приклад  Йоакима і Анни, як взірець любові і порозуміння для молодих подружніх пар. Відтак, подякував священнику за старанну працю і смиківчанам за любов до Господа і Його храму. Близько 7 парафіян отримали подячні грамоти за особливо жертовність і працю задля віднови храму.

До слова, храм Різдва Пресвятої Богородиці освячений у 1820 році, добудований 1894 року, у 1960-х роках був добудований лівий крилос, а правий разом із закристією у 90-х.

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прес-служба архиєпархії

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