14:30 | 24.09.2020
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На Тернопільщині трагічно закінчився збір урожаю для 78-річного чоловіка

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Збір урожаю 23 вересня трагічно закінчився для 78-річного пацієнта. Про це повідомляє головний директор Центру Центру екстреної медичної допомоги  Тернопільщини Михайло ДЖУС.

О 12.40 бригада швидкої виїжджала у с. Старий Вишнівець, де надавала медичну допомогу цьому уже далеко не молодому чоловікові, який упав з високої яблуні та важко травмувався.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом шийного відділу хребта постраждалого шпиталізовано у Збаразьку райлікарню.

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