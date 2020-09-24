На Тернопільщині трагічно закінчився збір урожаю для 78-річного чоловіка

Збір урожаю 23 вересня трагічно закінчився для 78-річного пацієнта. Про це повідомляє головний директор Центру Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло ДЖУС.

О 12.40 бригада швидкої виїжджала у с. Старий Вишнівець, де надавала медичну допомогу цьому уже далеко не молодому чоловікові, який упав з високої яблуні та важко травмувався.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом шийного відділу хребта постраждалого шпиталізовано у Збаразьку райлікарню.