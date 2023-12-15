17:24 | 15.12.2023
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Новини Тернополя 

Різдвяний ярмарок в Тернополі: запрошуємо майстрів, чекаємо гостей!

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Коли все навколо починає нагадувати різдвяну казку – саме час зануритись в цю атмосферу на повну. Тож запрошуємо на Різдвяний ярмарок у Тернополі! 

Пряники, ялинкові прикраси, сувеніри, крафтова продукція, різдвяна музика, нові знайомства і тотальна насолода від зимового свята.

Чекаємо вас і вашу родину вже цих вихідних, з 15 по 17 грудня, у гастрокластері Na пошті (Чорновола, 4). Вхід вільний! Час роботи ярмарку – з 12:00 до 20:00. 

Щодня – ді-джей, майстер-класи, дегустації для гостей!

А якщо ви майстер чи майстриня, виробник чи виробниця крафтової продукції: печете пряники, виготовляєте зефір, ялинкові прикраси, сувеніри, або ж готуєте свій мед, сир, повидло – реєструйтеся!  Це нагода зав’язати контакти для співпраці, представити свої товари широкій молодій аудиторії та отримати промо вашого бренду чи товару. Організаційний внесок для майстрів – 200 грн/день. Організатори відбиратимуть учасників на постійній основі та сконтактують із вами у разі відбору.

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