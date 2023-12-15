На Тернопільщині чоловік до смерті побив старшого брата

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, інкримінують слідчі жителю Нараївської територіальної громади. 33-річний чоловік до смерті побив старшого брата.

У ході досудового розслідування стало відомо, що 13 грудня родичі розпивали спиртні напої. У ході застілля між ними виникла суперечка й молодший брат почав бити старшого. Останній впав й втратив свідомість.