17:24 | 15.12.2023
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Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених (відео)

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На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: поліція працює на місці події, – повідомляє Національна поліція України.

Сьогодні об 11.37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.
Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.


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