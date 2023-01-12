Розшукують автомобіль з номерним знаком ВО 9322 ВЕ, який вчинив ДТП у Тернополі та втік

Увага❗️Розшук винуватця ДТП❗️❗️❗️

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля Citroen білого кольору, який 11.01.2023 року, близько 19-ї години 13 хвилин в місті Тернополі, на вулиці Йосипа Сліпого вчинив дорожньо-транспортну пригоду. А саме здійснив наїзд на припаркований автомобіль Ford Fiesta, після чого поїхав з місця події у напрямку центру.

Про подію повідомив очевидець ДТП, який саме проходив неподалік. Чоловік запам’ятав колір та марку транспортного засобу винуватця автопригоди, але державний номерний знак встиг запам’ятати лише частково, без останніх двох літер. Номерний знак автомобіля, який, ймовірно, міг спричинити ДТП: ВО 9322 ВЕ.

У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

Дякуємо всім небайдужим, хто надасть корисну інформацію та долучиться до пошуків правопорушника.