Зник у Рівному дорогою до Тернополя: поліцейські та рідні розшукують жителя Донеччини

Петроченков Анатолій Миколайович, 26.06.1956 р.н., уродженець м. Маріуполь Донецької області.

➖ Відомо, що 27.12.2022 чоловік приїхав із Дніпра до Рівного, аби в подальшому дістатися автобусом до Тернополя, де тимчасово проживав.

➖Телефоном повідомив дружині, що на вранішній рейс не встигає, тож придбав квиток на іншу годину. Востаннє виходив на зв’язок того ж дня. Відтоді його телефон вимкнений, а місцезнаходження не відоме.

➖ Прикмети: на вигляд йому 65-70 років, зріст приблизно 170 см, волосся сиве, сиві вуса.

➖ Був одягнутий у чорну куртку, джинси, чорну шапку, чорні чоботи. При собі міг мати дві дорожні сумки.

➖ Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклого, просимо повідомити до поліції за номером телефону 068-067-55-68 або на спецлінію 102.

Поліція Тернопільської області