13:29 | 21.02.2022
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Семінарист з Тернопільщини зірвав мережу патріотичним зізнанням у коханні. ВІДЕО

marta 0 Views Прокоментуй!

Відео тернопільського семінариста Богдана Фесика зібрало майже 380 тисяч переглядів у мережі «YouTube». У ньому хлопець в поетичній формі зізнається у любові своїй країні і вірить у її перемогу. Вірш під назвою “Україно, ти потрібна мені”, тернополянин написав ще два роки тому. Та пронизливі рядки не втрачають свої актуальності і сьогодні.

У відеозаписі автор оспівує красу свої землі, її нелегкий шлях та боротьбу за окуповані землі, згадує полеглих бійців за Батьківщину і вірить в перемогу України. Поезія так сподобалась користувачам соцмережі, що вони публікують безліч схвальних коментарів, роблять репости вірша та підписуються на канал Богдана Фесика у YouTube та «Фейсбук».

(щоб переглянути відео, прочитайте матеріал до кінця)

“Привіт, Україно, я довго вагався.
Я довго писав ці маленькі слова.
У тебе уже не один закохався.
І в декількох з них вже була булава.

Ти дуже красива, моя Україно.
Й своєю красою дивуєш весь світ.
Тебе вже давно відібрати хотіли.
Наразі ж воюють за Крим і за Cхід.

Моя найдорожча, за тебе вмирають.
За тебе лягають в холодній землі.
Яку ще країну так сильно кохають?
За кого ще роблять речі такі?

Країно моя, я молюся до неба.
Я вірю, що ти ще свого досягнеш.
Що хлопці, оті, що померли за тебе.
Гордитися будуть тобою без меж.

І вибори пройдуть, і стишаться клятви.
Й побачим, хто вірним лишився тобі.
Країно моя, ти найкращого варта.
Лише не пропадь! Ти потрібна мені”.

Джерело: Тернополяни

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