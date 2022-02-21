Семінарист з Тернопільщини зірвав мережу патріотичним зізнанням у коханні. ВІДЕО

Відео тернопільського семінариста Богдана Фесика зібрало майже 380 тисяч переглядів у мережі «YouTube». У ньому хлопець в поетичній формі зізнається у любові своїй країні і вірить у її перемогу. Вірш під назвою “Україно, ти потрібна мені”, тернополянин написав ще два роки тому. Та пронизливі рядки не втрачають свої актуальності і сьогодні.

У відеозаписі автор оспівує красу свої землі, її нелегкий шлях та боротьбу за окуповані землі, згадує полеглих бійців за Батьківщину і вірить в перемогу України. Поезія так сподобалась користувачам соцмережі, що вони публікують безліч схвальних коментарів, роблять репости вірша та підписуються на канал Богдана Фесика у YouTube та «Фейсбук».

(щоб переглянути відео, прочитайте матеріал до кінця)

“Привіт, Україно, я довго вагався.

Я довго писав ці маленькі слова.

У тебе уже не один закохався.

І в декількох з них вже була булава.

Ти дуже красива, моя Україно.

Й своєю красою дивуєш весь світ.

Тебе вже давно відібрати хотіли.

Наразі ж воюють за Крим і за Cхід.



Моя найдорожча, за тебе вмирають.

За тебе лягають в холодній землі.

Яку ще країну так сильно кохають?

За кого ще роблять речі такі?



Країно моя, я молюся до неба.

Я вірю, що ти ще свого досягнеш.

Що хлопці, оті, що померли за тебе.

Гордитися будуть тобою без меж.



І вибори пройдуть, і стишаться клятви.

Й побачим, хто вірним лишився тобі.

Країно моя, ти найкращого варта.

Лише не пропадь! Ти потрібна мені”.

Джерело: Тернополяни