Тернополяни вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

У Тернополі відбулися заходи вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули у 2014 році під час Революції Гідності.

Найстаршому – Іванові Наконечному – виповнилося 82 роки, а наймолодшому – Назарієві Войтовичу – лише 17.

Так, священнослужителі, небайдужі жителі міста, військовослужбовці, представники влади та громадських організацій прийшли до пам’ятника Героїв Небесної Сотні, щоб вшанувати їх подвиг хвилиною мовчання та запалити лампадки.

Розпочався мітинг-реквієм спільною молитвою.

Серед Героїв цієї сотні 7 жителів Тернопільщини: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Вони боролися за свободу та незалежність України, та загинули з вірою в те, що їхня боротьба буде не марна.

Аби вшанувати їхню мужність, у Тернополі також підсвітили підніжжя пам’ятника Героїв Небесній Сотні 7 прожекторами. Кожен промінь, як символ загиблого Героя з Тернопільської області.

















































