У центрі Тернополя на будові натрапили на міну

Під час будівництва багатоквартирного будинку у центрі Тернополя натрапили на мінометну міну.

Знахідку виявили 18 лютого на вул. Родини Барвінських. Мінометну міну ММ-120 мм часів Другої світової війни вилучено та знищено в безпечному місці 19 лютого об 11:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Джерело: ДСНС в Тернопільській області