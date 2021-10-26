Съемка с квадрокоптера — зрелищно и информативно

Съемка с высоты птичьего полета — это стремительно развивающееся направление. Таким образом возможно запечатлеть праздник, разнообразные мероприятия. Часто аэросъемка применяется в рекламных целях: съемка недвижимости, строительства, определенных мест для развития туризма. В последнее время дроны популярные при проведении различного вида проверок объектов инфраструктуры, предприятий. Популярность положительно влияет на ценообразование: видеосъемка квадрокоптером стоит значительно дешевле, чем несколько лет назад.

Рекомендации для аэросъемки

Съемка квадрокоптера Киев или другой город требует подготовки, учитывая локацию объекта, погодные условия, время суток. Снять любительский, рекламный, корпоративный или для других целей контент можно, пользуясь следующими рекомендациями:

Одежда должна соответствовать погодным условиям. В холодную погоду идеально подойдет термобелье.

Держать в тепле руки. Данная часть тела замерзает первой, поэтому лучше приобретать перчатки с возможностью открытия кончиков пальцев для удобного управления.

В холодных условиях требуется согрев АКБ. Сделать это можно, положив комплектующие в карман, ближе к телу.

Перед запуском оставить квадрокоптер на несколько минут, чтобы общая температура на улице и устройства сравнялась.

Не рекомендуется запуск в снегопад и дождливую погоду. Если необходимо выполнить съемку, нужно отключить систему определения препятствий.

При отсутствии ровной поверхности видеосъемку лучше осуществлять с руки.

Аэросъемка требует постепенности. Запустив дрон, набор высоты и изменение параметров лучше производить после минутного наблюдения за устройством. При ненадлежащей работе квадрокоптер нужно посадить и произвести визуальный осмотр. Заснеженная территория требует отражения света, что стоит учитывать, настроив дрон по необходимым параметрам.

Где заказать аэросъемку с квадрокоптера?

Если вам необходима качественная съемка квадрокоптера Киев или другой город, обращайтесь в профессиональную студию Ханкипродакшн. Специалисты выполнят работу под ключ, учитывая пожелания клиента, цели контента, а также важные нюансы при аэросъемке. Цена зависит от многих факторов — сложность, время в воздухе, используемое оборудование, но в любом случае мы предложим наиболее выгодный для клиента вариант.







