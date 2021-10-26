«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда Київ — Варшава

З 4 листопада 2021 АТ «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда №67/68 Київ — Варшава. Залізничне сполучення між столицями припинилося торік у березні через карантинні обмеження.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02.

З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

У квитках зазначено час з урахуванням проведення прикордонного та митного контроля.

Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадуємо, що з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету міністрів України.

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

– отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

– отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

– негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

АТ «Укрзалізниця» відновила міжнародне сполучення з Польщею 10 жовтня, запустивши поїзд Київ — Перемишль.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Польщі та інших країн Європи, а також громадян цих країн до України пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольства України в Польщі й посольств цих країн в Україні, а також через сайт Міністерства закордонних справ України.